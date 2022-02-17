Боевики обвиняют ООС в массовых обстрелах на Донбассе. Что говорят в ВСУ

В штабе ООС сайту "Сегодня" рассказали подробности

Оккупанты снова стреляли на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети российские оккупанты обвиняют украинских военных в том, что они якобы обстреляли территорию "ЛНР" и "ДНР". Как оказалось, это фейковая информация.

Об этом "Сегодня" сообщили в пресс-службе штаба ООС.

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Так, в одном из Telegram-каналов распространили следующую информацию:

"Силы Донбасса ведут ответный огонь на подавление по объектам ВСУ, с которых сегодня утром (17 февраля) была обстреляна территория "ЛНР" и "ДНР".

"Обстановка на линии соприкосновения существенно обострилась за последние сутки, Киев предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий".

В штабе ООС сайту "Сегодня" сообщили, что вся эта информация оказалась фейковой. За прошедшие сутки, 16 февраля, со стороны вооруженных формирований российско-террористических войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате враждебных действий нет. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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