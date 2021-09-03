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На Донбасі бойовики продовжують провокувати ЗСУ. Де стріляли

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
3 вересня, 09:32
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Обстріли з боку бойовиків не припиняються. На щастя, загиблих серед бійців ЗСУ немає
Бойовики продовжують порушувати перемир'я. Фото: колаж "Сьогодні"
Бойовики продовжують порушувати перемир'я. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 2 вересня, вони п'ять разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Де стріляли

  • Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зы станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • В районі Новомихайлівки російсько-окупаційні війська здійснювали обстріл з мінометів 120-го калібру.
  • Біля Красногорівки противник застосовував артилерію калібру 100-мм.
  • Поблизу населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
  • Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в медичній установі, стан його здоров'я – задовільний.

У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.

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З початку поточної доби, 3 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

  • Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна має вигляд неоголошеної. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики не заспокоїлися навіть на День Незалежності. Внаслідок ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

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Також нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

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