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Бойовики знову обстріляли українські позиції на Донбасі – двоє поранених

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
8 вересня, 22:37
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Поранені після обстрілу бойовиками 8 вересня українські військові перебувають у стані середньої тяжкості
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні формування Російської Федерації в середу, 8 вересня, вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Внаслідок обстрілу поранено двох українських військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба ОТГ у Facebook.

"У результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу", – йдеться в повідомленні.

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Стан поранених середньої тяжкості.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна має вигляд неоголошеною. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ;
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Нагадаємо, напередодні на Донбасі в результаті ворожого вогню ще один український військовий отримав вогнепальне поранення.

Раніше ми повідомляли, що бойовики не заспокоїлися навіть на День Незалежності. В результаті ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

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