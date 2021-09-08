Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Чехия - Украина: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

Боевики снова обстреляли украинские позиции на Донбассе – двое раненых

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
8 сентября, 22:37
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Раненые после обстрела боевиками 8 сентября украинские военные находятся в состоянии средней тяжести
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные формирования Российской Федерации в среду, 8 сентября, в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вследствие обстрела ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба ОТГ в Facebook.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

Реклама

Состояние раненых средней тяжести.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ;
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Напомним, накануне на Донбассе в результате вражеского огня еще один украинский военный получил огнестрельное ранение.

Ранее мы сообщали, что боевики не успокоились даже на День Независимости. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦

8 сентября 1991. В Киеве находится с визитом государственный министр, министр экономики, финансов и бюджета Франции...

Погрузиться в тот день
Опрос
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Какой будет погода в сентябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
COVID-19 в Украине
2 772 случая за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
заводим будильник:
MET GALA

13 сентября

Чем будет удивлять бал
Первый кадр с Киану Ривзом из «Матрицы 4»
Идеи для отпуска
Что нужно знать перед тем, как отправиться в Мексику
Хочу на море!
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять