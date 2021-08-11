Бойовики зовсім озвіріли – ЗСУ понесли нові втрати

Ворог продовжує ігнорувати мирні домовленості, а останнім часом зовсім знахабнів – обстрілів все більше

Бойовики завдали шкоди українській армії. Фото: facebook.com93OMBr

На Донбасі не припиняються обстріли. Сьогодні на передовій українська армія знову зазнала втрат – поранений боєць ЗСУ.

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Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання ЗСУ "Схід".

Військові зазначають, що окупаційні війська вчергове порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець дістав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна – задовільний", – заявили в ОТГ "Схід".

Українське командування терміново повідомило представникам ОБСЄ про обстріл з боку бойовиків.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в частині Донецької та Луганської областей. Це сталося після того, як у березні був окупований Росією Крим.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає неоголошеною. Водночас світова спільнота в особі Євросоюзу, Сполучених Штатів і багатьох інших країн засуджує агресивні дії РФ і не визнає окупації Криму. На окупантів наклали безліч санкцій.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку, а також направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні бойовики обстріляли село на Донбасі, загинув місцевий житель. Правоохоронці вже відкрили за цим фактом кримінальне провадження.

Також нагадаємо, що 27 липня був рівно рік перемир'я на Донбасі. Росія регулярно зривала мирні домовленості з самого початку перемир'я, але навіть в таких умовах втрат у ЗСУ стало набагато менше. У ТКГ розповідали, скільки загинуло українських військових за час перемир'я.