Бойовики підірвали українську АЗС на Донбасі – фото та відео

Бойовики не припиняють обстрілів по населених пунктах – цього разу снаряд влучив у автозаправну станцію

Окупанти підірвали заправку у Щастя на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі внаслідок обстрілу з боку бойовиків у м. Щастя вибухнула АЗС. Також у місті зупинили роботу ТЕС, оскільки всі лінії електромережі обірвані.

Про це повідомив колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Як видно на фото, заправку огорнув чорний дим. Поки що невідомо, чи є жертви та постраждалі.

Фото: Антон Геращенко

Також у Мережі опублікували відео, де видно підірвану АЗС. Зазначимо, що на записі дим виглядає ще чорнішим.

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Голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай написав, що через обстріл та обрив на всіх лініях електромережі у селищі зупинилася робота ТЕС.

Наразі енергетики чекають, поки бойовики припинять обстріли, щоб відновити роботу станції.

Загострення на Донбасі