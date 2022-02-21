Бойовики підірвали українську АЗС на Донбасі – фото та відео

На Донбасі внаслідок обстрілу з боку бойовиків у м. Щастя вибухнула АЗС. Також у місті зупинили роботу ТЕС, оскільки всі лінії електромережі обірвані.
Про це повідомив колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Як видно на фото, заправку огорнув чорний дим. Поки що невідомо, чи є жертви та постраждалі.
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Також у Мережі опублікували відео, де видно підірвану АЗС. Зазначимо, що на записі дим виглядає ще чорнішим.
Голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай написав, що через обстріл та обрив на всіх лініях електромережі у селищі зупинилася робота ТЕС.
Наразі енергетики чекають, поки бойовики припинять обстріли, щоб відновити роботу станції.
Загострення на Донбасі
- 18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосила про евакуацію жителів регіону до російських міст. Планується, що нібито буде вивезено близько 700 тисяч людей.
- У Міноборони припускають, що посилена військова ескалація може розпочатися найближчими днями. Це пов'язано зі святом, яке відзначають у Росії – Днем захисника вітчизни, 23 лютого.
- За даними української розвідки, до Донецька вже прибули "вагнерівці", які разом із російськими спецслужбами планують провести серію терористичних актів. Зокрема, вони підірвуть житлові будинки, щоб звинуватити в цьому Україну.
- 20 лютого бойовики обстріляли спостерігачів української сторони СЦКК "Щастя". Снаряд влучив в український ЗІЛ-131 "білих шоломів", який знаходився на мосту КПВВ.
- Увечері цього ж дня окупанти вдарили з важкого озброєння по Луганську. Чергову провокацію російські найманці здійснили близько 21:00, щоб потім звинуватити у цьому українських військових.
- 21 лютого на Донбасі селище Врубівка та місто Щастя потрапили під обстріл російських окупантів. Унаслідок цього люди залишилися без світла, газу, води та тепла.