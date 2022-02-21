На Донбасі через обстріл окупантів люди залишилися без світла, газу, води та тепла (фото)

На Донбасі селище Врубівка та місто Щастя потрапили під обстріл російських окупантів. Внаслідок цього люди залишилися без комунікацій.
Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай на сторінці у Facebook.
За його словами, у Врубівці немає електрики та газу, пошкоджено житлові будинки, а люди перебувають у бомбосховищах. Також пошкоджено газопровід – 200 споживачів залишились без газопостачання.
"Доступу до відновлення поки що немає. Обстріл не вщухає", – зазначив Гайдай.
Крім того, місто Щастя залишилося без води, тепла та світла. Російські окупанти здійснили чотири прямі попадання у водозабір.
"Також обстріли в районі РЕМ, робітники "ЛЕО" залишили свої робочі місця у зв'язку з прямою загрозою життю. Розбито колектор тепломережі в районі КПП ТЕС. Теплозабезпечення припинено. Перебито лінію 110 кВ. Організовано ремонт електропостачання", – додав голова Луганської ОДА.
Ми дізналися, яка ситуація з водою на окупованому Донбасі
Станом на 21 грудня у Донецьку у кранах проблем із водопостачанням немає. Але водночас тиск маленький.
Як розповіли сайту "Сьогодні" жителі Донецька, у місті вода у кранах є.
"Вода в кранах є. Тиск у трубах маленький. Непорушне правило – 25 великих пляшок води в коморі у запасі. І так з 2014 року, раз на тиждень виливаємо стару і набираємо свіжу", – розповів нам мешканець Донецька.
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