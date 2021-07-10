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"Був надійною підтримкою". На Донбасі бойовики вбили українського бійця (фото)

10 липня 2021 19:01

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Під час чергового обстрілу військовий якраз був на чергуванні. Чоловік повинен був скоро святкувати своє 44-річчя

Біля Золотого на Донбасі в п'ятницю, 9 липня, бойовики вбили 43-річного старшого солдата Володимира Яськіва. Під час обстрілу він був на чергуванні і спостерігав за противником.

Про це повідомляє пресслужба 24 ОМБр імені короля Данила в Facebook.

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"Побратими та командування підрозділу, де Володимир Богданович проходив службу вже півтора роки, згадують його як порядного, сміливого, працьовитого та кваліфікованого військовослужбовця, який завжди проявляв розумну ініціативу та був надійною підтримкою для своїх командирів" , – пише пресслужба.

Володимир Яськів. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

У бригаді заявили, що відповіли на обстріл з дозволених засобів озброєння.

Володимир Яськів народився 1977 року в селищі Великі Бірки Тернопільської області. Незабаром він повинен був відзначати своє 44-річчя.

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Нагадаємо, раніше на Донбасі загинув майор ЗСУ.

Крім того, бойовики "ЛНР" звинуватили СБУ в підготовці замовних вбивств.

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