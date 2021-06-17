Русский
$ 27,03
32,77
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

Був прицільний обстріл. На Донбасі поранили українського військового

17 червня 2021 21:36

Денис Беспалов Денис Беспалов

Поблизу населеного пункту Новотошківське військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення, його доставили в лікарню

На Донбасі в результаті обстрілу бойовиків отримав поранення український військовий.

Реклама

Про це в Facebook повідомило оперативно-тактичне угруповання "Північ".

Як повідомляється, близько 18.30 в результаті прицільного обстрілу бойовиками позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Новотошківське військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення.

Читайте також: На Донбасі не вщухають обстріли: поранений український військовий

Не пропусти!
Нідерланди – Австрія: онлайн-трансляція матчу суперників України на Євро-2020
Депай vs Алаба, Нідерланди vs Австрія

"Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан військовослужбовця – середньої тяжкості", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Раніше повідомлялося, на Донбасі під час бойових дій загинув житель містечка Рава-Руська Львівської області Роман Галуха. Де саме і як загинув Роман Галуха, поки невідомо, проте за інформацією Рава-Руської ОТГ, військовий загинув у вівторок, 15 червня.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На Донбасі загинула військовослужбовець ЗСУ: моторошні подробиці
На Донбасі загинула військовослужбовець ЗСУ: моторошні подробиціДонбас
Вони падали на дерева і городи: суд в Гаазі про пошук жертв катастрофи MH17
Вони падали на дерева і городи: суд в Гаазі про пошук жертв катастрофи MH17Україна
На суді про катастрофу MH17 спростували ще один фейк Росії про ЗСУ
На суді про катастрофу MH17 спростували ще один фейк Росії про ЗСУІнші країни
Жителі Донбасу зможуть швидко дістатися до Дніпра і Харкова:
Жителі Донбасу зможуть швидко дістатися до Дніпра і Харкова: "Укрзалізниця" призначила поїздТранспорт
Їй було 22. Ім'я та фото загиблої військовослужбовиці на Донбасі
Їй було 22. Ім'я та фото загиблої військовослужбовиці на ДонбасіДонбас
"Торкнулися мазком". Путін і Байден обговорили вступ України в НАТОРосія

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти