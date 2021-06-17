Був прицільний обстріл. На Донбасі поранили українського військового

Поблизу населеного пункту Новотошківське військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення, його доставили в лікарню

На Донбасі в результаті обстрілу бойовиків отримав поранення український військовий.

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Про це в Facebook повідомило оперативно-тактичне угруповання "Північ".

Як повідомляється, близько 18.30 в результаті прицільного обстрілу бойовиками позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Новотошківське військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення.

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"Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан військовослужбовця – середньої тяжкості", – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, на Донбасі під час бойових дій загинув житель містечка Рава-Руська Львівської області Роман Галуха. Де саме і як загинув Роман Галуха, поки невідомо, проте за інформацією Рава-Руської ОТГ, військовий загинув у вівторок, 15 червня.