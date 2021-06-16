На Донбасі загинув український військовий

Роман Галуха служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила, що базується в Яворові

На Донбасі під час бойових дій загинув житель містечка Рава-Руська Львівської області Роман Галуха.

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Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації (ОДА) Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook.

Загиблому воїну було 24 роки. Фото: facebook.com/ravagromada

"Воїну було 24 роки, служив у 24-й механізованій бригаді. У загиблого залишилися мама і сестри. Висловлюю щирі співчуття рідним загиблого! Слава Україні! Героям Слава!" – написав Козицький.

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Де саме та як загинув Роман Галуха наразі невідомо, однак за інформацією Рава-Руської ОТГ, військовий загинув у вівторок, 15 червня. У штабі ООС теж не повідомляли про загибель військових на Донбасі 15 чи 16 червня.

Раніше ми повідомляли, що на Донбасі снайпер бойовиків застрелив бійця ЗСУ.

Також нагадаємо, на Донбасі підірвався автомобіль, у ЗСУ серйозні втрати.

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