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Был прицельный обстрел. На Донбассе ранили украинского военного

17 июня 2021 21:36

Денис Беспалов Денис Беспалов

Вблизи населенного пункта Новотошковское военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение, его доставили в больницу

На Донбассе в результате обстрела боевиков получил ранение украинский военный.

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Об этом в Facebook сообщила оперативно-тактическая группировка ''Север''.

Как сообщается, около 18.30 в результате прицельного обстрела боевиками позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Новотошковское военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение.

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"После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего – средней тяжести", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, на Донбассе во время боевых действий погиб житель городка Рава-Русская Львовской области Роман Галуха. Где именно и как погиб Роман Галуха, пока неизвестно, однако по информации Рава-Русской ОТГ, военный погиб во вторник, 15 июня.

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