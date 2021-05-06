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Був роботящий і часто згадував про сім'ю: на Донбасі загинув боєць із Кривого Рогу

6 травня, 22:12

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Загиблий у результаті обстрілу бойовиків Дмитро Товчигречка на службу був призваний зовсім недавно, для нього це була перша ротація

На Донбасі у результаті обстрілу під Новотроїцьким6 травня загинув 37-річний механік-водій механізованого батальйону 93-ї бригади "Холодний Яр" Дмитро Товчигречка, у нього залишилися дружина і маленькі діти.

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Про це повідомила бригада у Facebook.

"Ми схиляємо голови через смерть старшого солдата Товчигречки Дмитра Івановича, механіка-водія механізованого батальйону. Він загинув через вогонь із РПГ і стрілецької зброї окупантів по позиціях бригади Донецької області", – йдеться в повідомленні.

Дмитро отримав множинні осколкові поранення, несумісні з життям.

Він жив у Кривому Розі і мав середню спеціальну освіту, а на службу був призваний зовсім недавно – у січні 2021 року. Для Дмитра це була перша ротація.

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Як згадують побратими, Дмитро ніколи не відмовлявся від роботи. При тому, що був неговіркий, часто розповідав про свою сім'ю, особливо про двох маленьких дітей.

Нагадаємо, у результаті обстрілу позицій Об'єднаних сил на Донбасі українські захисники знову зазнали втрат – 6 травня загинув один боєць, а інший був тяжко поранений.

Напередодні бойовики на Донбасі атакували мирних жителів, вистріливши протитанковою керованою ракетою біля Попасної, у результаті розриву якої поблизу цивільного сектора почалася пожежа.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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