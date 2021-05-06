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Был работящим и часто вспоминал о семье: на Донбассе погиб боец из Кривого Рога

6 мая, 22:12

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Погибший в результате обстрела боевиков Дмитрий Товчигречка на службу был призван совсем недавно, для него это была первая ротация

На Донбассе в результате обстрела под Новотроицким 6 мая погиб 37-летний механик-водитель механизированного батальона 93-й бригады "Холодный Яр" Дмитрий Товчигречка, у него остались жена и маленькие дети.

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Об этом сообщила бригада в Facebook.

"Мы склоняем головы из-за смерти старшего солдата Товчигречка Дмитрия Ивановича, механика-водителя механизированного батальона. Он погиб из-за огня из РПГ и стрелкового оружия оккупантов по позициям бригады Донецкой области", – говорится в сообщении.

Дмитрий получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Он жил в Кривом Роге и имел среднее специальное образование, а на службу был призван совсем недавно – в январе 2021 года. Для Дмитрия это была первая ротация.

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Как вспоминают побратимы, Дмитрий никогда не отказывался от работы. При том, что был неразговорчив, часто рассказывал о своей семье, особенно о двух маленьких детях.

Напомним, в результате обстрела позиций Объединенных сил на Донбассе украинские защитники снова понесли потери – 6 мая погиб один боец, а другой был тяжело ранен.

Накануне боевики на Донбассе атаковали мирных жителей, выстрелив противотанковой управляемой ракетой возле Попасной, в результате разрыва которой вблизи гражданского сектора начался пожар.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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