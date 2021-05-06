ЗСУ знову зазнали втрат на Донбасі – один боєць загинув, другий важко поранений

Ворог вкотре порушив перемир'я – цього разу під Новотроїцьким обстріляли з ручних протитанкових гранатометів

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

В результаті обстрілу позицій Об'єднаних сил на Донбасі українські захисники знову зазнали втрат – 6 травня загинув один боєць, а другий був важко поранений.

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Про це повідомили в пресцентрі ООС.

6 травня вівся прицільний обстріл українських позицій з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї під Новотроїцьким.

У результаті один з військових отримав кульове поранення – його життя врятувати не вдалося. Інший отримав осколкове поранення – йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до госпіталю. Він перебуває у важкому стані.

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь на обстріл.

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"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", – зазначили в ООС.

Нагадаємо, 27 квітня на Донбасі підірвався автомобіль української армії, в результаті загинув боєць, ще троє отримали поранення.

А перед тим на Донбасі інший боєць був поранений після обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією