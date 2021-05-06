ЗСУ знову зазнали втрат на Донбасі – один боєць загинув, другий важко поранений

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр
В результаті обстрілу позицій Об'єднаних сил на Донбасі українські захисники знову зазнали втрат – 6 травня загинув один боєць, а другий був важко поранений.
Про це повідомили в пресцентрі ООС.
6 травня вівся прицільний обстріл українських позицій з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї під Новотроїцьким.
У результаті один з військових отримав кульове поранення – його життя врятувати не вдалося. Інший отримав осколкове поранення – йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до госпіталю. Він перебуває у важкому стані.
Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь на обстріл.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", – зазначили в ООС.
Нагадаємо, 27 квітня на Донбасі підірвався автомобіль української армії, в результаті загинув боєць, ще троє отримали поранення.
А перед тим на Донбасі інший боєць був поранений після обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації.
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