Бойовики масово обстрілюють селища на Донбасі – людей просять не виходити на вулицю

Російські окупанти можуть відкрити повторну стрілянину

На Донбасі тривожна ситуація. Фото: колаж "Сьогодні"

Біля міста Щастя Луганської області вранці 17 лютого російські окупанти обстріляли селища Старий Айдар та Лобачеве. Наголошується, що вороги можуть відкрити повторну стрілянину.

Про це повідомили у пресслужбі об'єднаної територіальної громади міста Щастя.

Реклама

Деталі

Як стало відомо, поблизу Щастя 17 лютого було здійснено артобстріл – обстріляли селища Старий Айдар та Лобачево.

Усіх жителів Щастинської громади попросили не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях та поблизу укриттів.

Перелік будинків, які можуть використовуватися як укриття у місті Щастя:

Реклама

вул. Каштанова, буд. 3

вул. Каштанова, буд. 6

вул. Каштанова, буд. 10 Реклама

вул. Республіканська, буд. 1

вул. Республіканська, буд. 4

вул. Республіканська, буд. 8

вул. Республіканська, буд. 14

вул. Республіканська, буд. 21

вул. Республіканська, буд. 26

вул. Республіканська, буд. 28

вул. Республіканська., буд. 31

вул. Донецька., буд. 22

вул. Центральна., буд. 4

вул. Центральна., буд. 7

вул. Центральна., буд. 12

вул. Центральна., буд. 14

вул. Центральна., буд. 16

пл. Миру, буд. 8

пл. Миру, буд. 9

У Станиці Луганській тривають обстріли

Станом на ранок 17 лютого у Станиці Луганській тривають обстріли. Снаряди вцілили у дитячий садок – 8 дітей евакуювали. Про це сайту "Сьогодні" повідомили у Міністерстві оборони України.

Як стало відомо, внаслідок обстрілу 8 дітей евакуювали з дитячого садка. Також поранено 2 жінок та чоловіка – їх госпіталізували.

Що сталося?

Російські окупанти обстріляли Станицю Луганську вранці 17 лютого. Один снаряд попав у дитячий садок, де були діти.

За попередніми даними, діти не постраждали. Дві виховательки дитячого садка отримали контузії.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

Через те, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та посилає на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми писали: