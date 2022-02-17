Часть Станицы Луганской осталась без света после обстрелов – людей эвакуируют (фото)

По предварительным данным, двое местных жителей получили контузии. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура

На Донбассе эвакуируют людей из-за обстрелов. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 17 февраля половина Станицы Луганской осталась без электричества в результате масштабного обстрела российскими оккупантами. Местных жителей сейчас эвакуируют в укрытие.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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В результате применения террористами тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в постройку детского сада.

По предварительным данным, двое местных жителей получили контузии.

Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электричества.

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Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.

В Станице Луганской произошел обстрел. Фото: штаб ООС В Станице Луганской произошел обстрел. Фото: штаб ООС В Станице Луганской произошел обстрел. Фото: штаб ООС В Станице Луганской произошел обстрел. Фото: штаб ООС В Станице Луганской произошел обстрел. Фото: штаб ООС В Станице Луганской произошел обстрел. Фото: штаб ООС В Станице Луганской произошел обстрел. Фото: штаб ООС 1 /7

Что известно об обстрелах?

По состоянию на утро 17 февраля в Станице Луганской продолжаются обстрелы. Снаряды попали в детский сад – детей эвакуировали. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Как нам стало известно, в результате обстрела 8 детей эвакуировали из детского сада. Также ранены 2 женщины и мужчина – их госпитализировали.

По состоянию на 11:30, подразделения ГСЧС привлечены в пгт Станица Луганская в количестве 15 человек и 3 ед. техники, включая пиротехнический расчет.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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