Часть Станицы Луганской осталась без света после обстрелов – людей эвакуируют (фото)

По состоянию на 17 февраля половина Станицы Луганской осталась без электричества в результате масштабного обстрела российскими оккупантами. Местных жителей сейчас эвакуируют в укрытие.
Об этом сообщили в штабе ООС.
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В результате применения террористами тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в постройку детского сада.
По предварительным данным, двое местных жителей получили контузии.
Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электричества.
Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.
Что известно об обстрелах?
По состоянию на утро 17 февраля в Станице Луганской продолжаются обстрелы. Снаряды попали в детский сад – детей эвакуировали. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Министерстве обороны Украины.
Как нам стало известно, в результате обстрела 8 детей эвакуировали из детского сада. Также ранены 2 женщины и мужчина – их госпитализировали.
По состоянию на 11:30, подразделения ГСЧС привлечены в пгт Станица Луганская в количестве 15 человек и 3 ед. техники, включая пиротехнический расчет.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.