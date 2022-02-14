Де ховатися у разі нападу РФ: укриття Краматорська (карта)

На Донеччині опублікували карту Краматорська, де вказані 203 захисні споруди міста, які можуть бути використані як укриття у разі вторгнення РФ.
Про це повідомили на сайті Краматорської міської ради.
"На карті, наведеній нижче, можна знайти список об'єктів, які в разі потреби можуть бути використані як укриття", - йдеться у повідомленні.
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За допомогою карти можна дізнатися, яке укриття розміщується поряд з будинком, місцем роботи або навчання та заздалегідь продумати шлях до нього.
"Також звертаємо увагу мешканців міста, що з питань проходження служби у військовому резерві підрозділу територіальної оборони ви можете звертатися до Краматорського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки за телефоном (050)843-3004", – додали у повідомленні.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Заступник глави МЗС РФ Павло Рябков заявляв, що Путін уже обговорює військові варіанти по Україні.
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- Куди тікати під час вторгнення? Де у Києві шукати бомбосховища (карта).
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