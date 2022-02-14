Де ховатися у разі нападу РФ: укриття Краматорська (карта)

У міськраді розповіли, куди можна звертатися з питань проходження служби у військовому резерві підрозділу територіальної оборони

У Краматорську є понад 200 захисних споруд / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донеччині опублікували карту Краматорська, де вказані 203 захисні споруди міста, які можуть бути використані як укриття у разі вторгнення РФ.

Про це повідомили на сайті Краматорської міської ради.

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"На карті, наведеній нижче, можна знайти список об'єктів, які в разі потреби можуть бути використані як укриття", - йдеться у повідомленні.

За допомогою карти можна дізнатися, яке укриття розміщується поряд з будинком, місцем роботи або навчання та заздалегідь продумати шлях до нього.

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"Також звертаємо увагу мешканців міста, що з питань проходження служби у військовому резерві підрозділу територіальної оборони ви можете звертатися до Краматорського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки за телефоном (050)843-3004", – додали у повідомленні.

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