Где прятаться в случае нападения РФ: все укрытия Краматорска (карта)

В горсовете рассказали, куда можно обращаться по вопросам прохождения службы в военном резерве подразделения территориальной обороны

В Краматорске есть более 200 защитных сооружений / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецкой области опубликовали карту Краматорска, где указаны 203 защитных сооружения города, которые могут быть использованы в качестве укрытия в случае вторжения РФ.

Об этом сообщили на сайте Краматорского городского совета.

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"На карте, приведенной ниже, можно найти список объектов, которые в случае необходимости могут быть использованы в качестве укрытия", – говорится в сообщении.

С помощью карты можно узнать, какое укрытие находится рядом с домом, местом работы или учебы и заранее продумать путь к нему.

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"Также обращаем внимание жителей города, что по вопросам прохождения службы в военном резерве подразделения территориальной обороны вы можете обращаться в Краматорский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки по телефону (050)843-3004", – добавили в сообщении.

Угроза вторжения РФ в Украину

Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск .

. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства. Замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине.

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