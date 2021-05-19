"Голоси мирних": в Маріуполі волонтери висадили нову алею троянд (відео)

Кожна троянда на цій алеї – символізує історію мирних жителів Донбасу, які пережили важкі часи

Одна квітка – один спогад про війну! У Маріуполі з'явилася нова алея троянд в рамках проекту музею "Голоси мирних". На цей раз садити квіти допомагали волонтери, які з перших днів конфлікту на Донбасі приєдналися до найбільшої гуманітарної місії в країні. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Юлія Міншакірова, завдяки цій місії допомогу отримали три з половиною мільйонів чоловік.

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Кожна троянда на цій алеї – символізує історію мирного жителя Донбасу. Життя, яке змінила війна. Садити квіти допомагають волонтери. У кожного з них свої спогади про військовий конфлікт.

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"Для мене троянда в насамперед символ Донецька", – каже переселенець Михайло Катерінчак.

Відео: Сьогодні

Михайло очолив волонтерські бригади мобільної видачі Фонду Ріната Ахметова в травні 2015 року. Вони доставляли продукти в найвіддаленіші прифронтові села по обидва боки лінії розмежування.

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"Найбільша допомога, яку надає одна людина сотням тисячам своїх співвітчизників. Для мирних жителів – це було єдине, що не давало їм відчути їм себе кинутими", – говорить керівник проекту "Допомога населенню" Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Михайло Катерінчак.

Саме в Маріуполі фонд Ріната Ахметова оперативно розгорнув потужний в країні логістичний центр з розподілу і формування гуманітарної допомоги. Щодня волонтери двох металургійних комбінатів – розвантажували і фасували тисячі тонн продуктів.

"Ми навіть не уявляли, що це таке. Але, ми всі впоралися", – каже працівниця цеху ремонту та благоустрою ПрАТ "ММК імені Ілліча" Олена Маслівець.

"Ми бачили своїми очима, якими обсягами поставлялася гуманітарна допомога. В принципі, кожна проблема, яка потребувала допомоги, проходила через Фонд Ріната Ахметова. Будь то медицина, будь то соціальні питання", – розповідає перший заступник Маріупольського міського голови Михайло Когут.

Водій Микола згадує, як працювали волонтери в складі мобільних бригад. Здійснили майже 900 виїздів ризикуючи життям. У спеку і морози.

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"Найнебезпечніший виїзд це був у мене. В Авдіївці тоді не було ні води, ні світла, ні газу. Був мороз 25 градусів. Кожен день ми виїжджали. Стрілянина не припинялася", – додає водій бригади мобільного видачі Фонду Ріната Ахметова Микола Бурагін.

Гуманітарний штаб – наймасштабніша програма Фонду Ріната Ахметова, по якій допомогу отримали мирні жителі Донбасу – діти, люди похилого віку, інваліди, багатодітні сім'ї. Проект унікальний у секторі благодійництва. До сих пір не має аналогів в країні.

"Допомога Фонду попередила гуманітарну катастрофу в регіоні. Соціальна цінність допомоги Фонду Ріната Ахметова для благоотримувачів склала більше 1 млрд доларів", – ділиться з нами директор проектів і програм Фонду Ріната Ахметова Ірина Блажаєв.

Спогади волонтерів про війну увійдуть в онлайн музей "Голоси мирних". Алея троянд також частина цього масштабного проекту. До 2025 року Фонд планує зібрати 100 тисяч свідчень мирних жителів про конфлікт на Донбасі.

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Нагадаємо, раніше розповідалося, що Фонд Ахметова допоміг повернути слух семирічної Поліни з Донбасу.