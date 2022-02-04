Хотів навчити ходити, але вбив: на Донбасі чоловік забив до смерті 3-річного хлопчика

На Донеччині чоловік забив до смерті 3-річну дитину. Після цього він поклав труп хлопчика у сумку, виніс його з дому та закопав. Про зникнення одного з онуків до поліції повідомила бабуся.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Що відомо
Чоловік був удома зі своєю співмешканкою та трьома дітьми. Вночі він узяв за руки 3-річного хлопчика, який з народження не міг самостійно рухатися, і примушував його ходити.
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Дитина почала плакати, а підозрюваний побив її. Від одержаних травм хлопчик помер.
Вирішив замести сліди
Вранці чоловік поклав тіло дитини в сумку, відніс на занедбану ділянку садового товариства за 2 кілометри від будинку і там закопав.
Про зникнення одного з онуків правоохоронцям повідомила бабуся хлопчика.
Що кажуть експерти
Судово-медична експертиза встановила, що хлопчик помер через тупу травму голови з крововиливом під тверду мозкову оболонку.
Як покарають чоловіка
Чоловіка вже затримали й зараз вирішують про обрання запобіжного заходу. Також йому вже повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).
Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.
У Запорізькій області дитину залили бетоном, а тіло жінки втопили
У Запорізькій області сталося подвійне вбивство– 11-річного хлопчика забили до смерті та залили бетоном у підвалі, а 48-річну жінку вбили та викинули тіло у річку. Копи вже затримали двох підозрюваних.
Чоловікам, які вбили жінку та дитину, вже повідомили про підозру в умисному вбивстві та викраденні людини. Суд призначив їм запобіжний захід – утримання під вартою.