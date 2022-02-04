"Учил" ходить. На Донбассе мужчина до смерти забил 3-летнего парализованного мальчика

Подозреваемый положил тело ребенка в сумку и отнес на заброшенный участок, где и закопал

Мужчина избил ребенка, когда тот начал плакать / Коллаж "Сегодня"

В Донецкой области мужчина забыл до смерти 3-летнего ребенка. После этого он положил труп мальчика в сумку, вынес его из дома и закопал. Про исчезновение одного из внуков в полицию сообщила бабушка.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Что известно

Мужчина был дома со своей сожительницей и тремя детьми. Ночью он взял за руки 3-летнего мальчика, который с рождения не мог самостоятельно двигаться, и стал принуждать его ходить.

Ребенок начал плакать, а подозреваемый избил его. От полученных травм мальчик умер.

Решил замести следы

Утром мужчина положил тело ребенка в сумку, отнес на заброшенный участок садового общества в 2 километрах от дома и там закопал.

Об исчезновении одного из внуков правоохранителей сообщила бабушка мальчика.

Что говорят эксперты

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчик умер из-за тупой травмы головы с кровоизлиянием под твердую мозговую оболочку.

Как накажут мужчину

Мужчину уже задержали и сейчас решают об избрании подозреваемому меры пресечения. Также ему уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

В Запорожской области ребенка залили бетоном, а тело женщины утопили

В Запорожской области произошло двойное убийство – 11-летнего мальчика забили до смерти и залили бетоном в подвале, а 48-летнюю женщину убили и выбросили тело в реку. Копы уже задержали двух подозреваемых.

Мужчинам, которые убили женщину и ребенка, уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве и похищении человека. Суд назначил им меру пресечения – содержание под стражей.

Ранее мы писали: