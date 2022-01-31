Жахливе вбивство. У Запорізькій області дитину залили бетоном, а тіло жінки втопили

Поліцейські затримали двох підозрюваних у вбивстві хлопчика – один із них зізнався у ще одному злочині

У Запорізькій області розслідують подвійне вбивство / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запорізькій області сталося подвійне вбивство – 11-річного хлопчика забили до смерті та залили бетоном у підвалі, а 48-річну жінку вбили та викинули тіло у річку. Копи вже затримали двох підозрюваних.

Про це повідомили у Департаменті карного розшуку.

Деталі трагедії

Зазначається, що жінка та дитина зникли у вересні 2021 року у Запоріжжі. 11-річний хлопчик часто тікав із дому, але завжди повертався. Останній раз виявився фатальним – чоловіки закрили дитину у підвалі, довго там тримали та били. Коли він помер, там же закопали та залили бетоном.

Коли копи впіймали зловмисників, один із них зізнався ще в одному вбивстві. Чоловік сказав, що через погані стосунки вони викрали жінку і до смерті побили. Щоб приховати сліди злочину, вони спалили особисті речі та одяг жертви, а тіло із прив'язаними шлакоблоками викинули у річку.

Де зараз підозрювані

Чоловікам уже повідомили про підозру в умисному вбивстві та викраденні людини. Суд призначив їм запобіжний захід – утримання під вартою.