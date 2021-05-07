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З усіх іноземних найманців, які служили на Донбасі, 70% – росіяни і білоруси – Білецький

7 травня, 22:57

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За весь час конфлікту на Донбасі служили тільки від 500 до 750 іноземних найманців, сказав командир полку "Азов"

Андрій Білецький. Фото: архів

Андрій Білецький. Фото: архів

За всі роки конфлікту на Донбасі служили тільки від 500 до 750 іноземних найманців, з них 70% – росіяни і білоруси.

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Про це заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" перший командир полку "Азов" Андрій Білецький у відповідь на статтю кореспондента американського журналу "Time" Саймона Шустера, який написав, що "Азов" вербує неонацистів в Європі для служби, де вже 17 тисяч іноземних найманців.

"Повна штатна комплектність бригади Збройних сил України – 4 тисячі 80 осію, це механізована бригада Збройних сил. 17 тисяч осіб – 12 полків, таких як Азов, або 4,5 механізованих бригади Збройних сил України", – заперечив Білецький.

Він додав, що тільки від 500 до 750 іноземних найманців служили на Донбасі.

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"Це хлопці, які приїхали боротися за вільну батьківщину в Україну, і в Азові їх служило 10% від того загального числа", – сказав він.

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Як ми писали раніше, Росія продовжує поставляти техніку на тимчасово окуповані території Донбасу. Спостерігачі ОБСЄ помітили в Донецькій області не менше 15 броньованих автомобілів "Осавул", які виробляються виключно в РФ.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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