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Из всех иностранных наемников, которые служили на Донбассе, 70% – россияне и белорусы – Билецкий

7 мая, 22:57

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

/ Фото: Сегодня

За все годы конфликта на Донбассе служили только от 500 до 750 иностранных наемников, из них 70% – россияне и белорусы.

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Об этом заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера" первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий в ответ на статью корреспондента американского журнала "Time" Саймона Шустера, который написал, что "Азов" вербует неонацистов в Европе для службы, где уже 17 тысяч иностранных наемников .

"Полная штатная комплектность бригады Вооруженных сил Украины – 4 тысячи 80 человек, это механизированная бригада Вооруженных сил. 17 тысяч человек – 12 полков, таких как Азов, или 4,5 механизированных бригады Вооруженных сил Украины", – возразил Билецкий.

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Он добавил, что только от 500 до 750 иностранных наемников служили на Донбассе.

"Это ребята, которые приехали сражаться за свободную родину в Украину, и в Азове их служило 10% от того общего числа", – сказал он.

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