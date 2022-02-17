Масштабний обстріл у Станиці Луганській: як рятувалися люди – ексклюзив

Дитячий садок російські окупанти обстріляли двічі. Одне влучення – у двір, друге – у стіну

У Станиці Луганській снаряди потрапили у дитячий садок. Фото: колаж "Сьогодні"

Житель та керівник Станиці Луганської, де стався масштабний обстріл 17 лютого, розповів, як люди виживали під час масової стрілянини окупантами.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Наші журналісти поспілкувалися з місцевим мешканцем та керівником Станиці Луганської. З перших вуст нам розповіли, як люди виживали під час масованого обстрілу.

"Крім того, що було потрапляння у дитячий садок, крім того, що дітей евакуювали під час обстрілу та контужено троє людей, на одному з житлових будинків знесло дах", – розповів у коментарі керівник Станично-Луганської сільської громади Альберт Зінченко.

За його словами, садок було обстріляно двічі.

"Одне влучення – у двір, друге – у стіну. Трьох людей контужено. Під час обстрілу дітей було заховано, потім евакуйовано. На одному з будинків знесло дах. Зараз (о 13:50) триває обстріл Болотеного (одне з найближчих сіл – Авт .). Щодо електрики, то вже у нас її підключили", – сказав Зінченко.

За його словами, Станицю Луганську обстріляли у кількох місцях. До цього Зінченко додав риторичну фразу:

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"Було відвикання від обстрілів. Дуже не хочеться звикання..."

У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС 1 /7

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