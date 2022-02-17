Масштабний обстріл у Станиці Луганській: як рятувалися люди – ексклюзив

Житель та керівник Станиці Луганської, де стався масштабний обстріл 17 лютого, розповів, як люди виживали під час масової стрілянини окупантами.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Наші журналісти поспілкувалися з місцевим мешканцем та керівником Станиці Луганської. З перших вуст нам розповіли, як люди виживали під час масованого обстрілу.
"Крім того, що було потрапляння у дитячий садок, крім того, що дітей евакуювали під час обстрілу та контужено троє людей, на одному з житлових будинків знесло дах", – розповів у коментарі керівник Станично-Луганської сільської громади Альберт Зінченко.
За його словами, садок було обстріляно двічі.
"Одне влучення – у двір, друге – у стіну. Трьох людей контужено. Під час обстрілу дітей було заховано, потім евакуйовано. На одному з будинків знесло дах. Зараз (о 13:50) триває обстріл Болотеного (одне з найближчих сіл – Авт .). Щодо електрики, то вже у нас її підключили", – сказав Зінченко.
За його словами, Станицю Луганську обстріляли у кількох місцях. До цього Зінченко додав риторичну фразу:
"Було відвикання від обстрілів. Дуже не хочеться звикання..."
Яка ситуація на Донбасі?
- Біля міста Щастя Луганської області вранці 17 лютого проросійські окупанти обстріляли села Старий Айдар та Лобачеве. Усіх жителів Щастинської ОТГ попросили не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях та поблизу укриттів.
- Вранці російські окупаційні війська посилили обстріл на Донбасі. Вдарили по Станиці Луганській та околицях. Після обстрілу приблизно о 8:50 снаряди прилетіли у дитячий садок "Казка" на вулиці Піонерській, 22, у Станиці Луганській. У цей час там були діти та співробітники. Як стало відомо, 8 дітей було евакуйовано з дитячого садка. Також поранено 2 жінок та чоловіка – їх госпіталізували.
- Станом на 17 лютого половина Станиці Луганської залишилася без електрики внаслідок масштабного обстрілу російськими окупантами. Місцевих жителів зараз евакуювали в укриття.
Укрзалізниця повідомила про обстріл залізничної станції Кондрашівська-Нова в Луганській області, проте нині станція і депо продовжують роботу.
- Також відбувся обстріл з боку тимчасово окупованої території по населеному пункту Врубівка, внаслідок чого один снаряд влучив у двір Врубівського ліцею.
У Новій Кондрашівці Луганської області, що є районом Станиці Луганської, 17 лютого чути вибухи та постріли російських окупантів. Місцеві мешканці записують та публікують відео небезпечних моментів.
Крім того, під час обстрілу Мар'їнки мирна жителька отримала множинні поранення. 64-річну жінку доправили із травмами до лікарні.
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