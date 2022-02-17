Масштабный обстрел в Станице Луганской: как спасались люди – эксклюзив

Житель и руководитель Станицы Луганской, где произошел масштабный обстрел 17 февраля, рассказал, как люди выживали при массовой стрельбе оккупантами.
Об этом сообщает "Сегодня".
Наши журналисты пообщались с местным жителем и руководителем Станицы Луганской. Из первых уст нам рассказали, как люди выживали при массированном обстреле.
"Кроме того, что было попадание в детский садик, кроме того, что детей эвакуировали во время обстрела и контужены три человека, на одном из жилых домов снесло крышу", – рассказал в комментарии руководитель Станично-Луганской сельской общины Альберт Зинченко.
По его словам, садик был обстрелян дважды.
"Одно попадание – во двор, второе – в стену. Три человека контужены. В ходе обстрела дети были спрятаны, потом эвакуированы. На одном из домов снесло крышу. Сейчас (в 13:50) идет обстрел Болотеного (одно из ближайших сел – Авт.). Что касается электричества, то уже у нас его подключили", – сказал Зинченко.
По его словам, Станицу Луганскую обстреляли в нескольких местах. К этому Зинченко добавил риторическую фразу:
"Было отвыкание от обстрелов. Очень не хочется привыкания..."
Какая ситуация на Донбассе?
- Около города Счастье Луганской области утром 17 февраля пророссийские оккупанты обстреляли села Старый Айдар и Лобачово. Всех жителей Счастьенского ОТО попросили не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий.
- Утром российские оккупационные войска усилили обстрелы на Донбассе. Ударили по Станице Луганской и окрестностям. После обстрела примерно в 8:50 снаряды прилетели в детский сад "Казка" на улице Пионерской, 22, в Станице Луганской. В это время там были дети и сотрудники. Как стало известно, 8 детей были эвакуированы из детского сада. Также ранены 2 женщины и мужчина – их госпитализировали.
- По состоянию на 17 февраля половина Станицы Луганской осталась без электричества в результате масштабного обстрела российскими оккупантами. Местных жителей сейчас эвакуируют в укрытие.
Укрзализныця сообщила об обстреле ж/д станции Кондрашевская-Новая в Луганской области, однако сейчас станция и депо продолжают работу.
- Также произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту Врубовка, в результате один снаряд попал во двор Врубовского лицея.
В Новой Кондрашовке Луганской области, что является районом Станицы Луганской, 17 февраля слышны взрывы и выстрели российских оккупантов. Местные жители записывают и публикуют видео опасных моментов.
Кроме того, во время обстрела Марьинки мирная жительница получила множественные ранения. 64-летнюю женщину доставили с травмами в больницу.
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