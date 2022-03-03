Мінус один: під Волновахою збили ворожий бомбардувальник

Підрозділ протиповітряної оборони Об'єднаних сил у районі населеного пункту Волноваха збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34.
Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
"Пілоти цього літака здійснювали варварські бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста. Слава Україні! Ми переможемо", – написали у штабі.
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