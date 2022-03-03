Мінус один: під Волновахою збили ворожий бомбардувальник

Історії звитяг

Сумські партизани. Залізничники Руслан Аристархов і Артем Кисельов без зброї, але за допомогою кмітливості захопили ворожий БТР та двох російських військових із екіпажу. УЗ готує подання до нагородження своїх героїв.

Слава Україні!