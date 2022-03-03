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Мінус один: під Волновахою збили ворожий бомбардувальник

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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3 березня, 11:54
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Пілоти цього літака обстрілювали цивільне населення та інфраструктуру
У Донецькій області підбили російський СУ-34
У Донецькій області підбили російський СУ-34 / Фото: Колаж: Сьогодні

Підрозділ протиповітряної оборони Об'єднаних сил у районі населеного пункту Волноваха збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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"Пілоти цього літака здійснювали варварські бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста. Слава Україні! Ми переможемо", – написали у штабі.

Ситуація в Україні 3 березня

  • Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні були чутні вибухи. Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів майже 40 країн передали до Міжнародного кримінального суду.
  • У Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор, який вистояв під час Другої світової війни
  • Окупанти безсилі проти життя та України. Під Одесою у бомбосховищі пара зіграла весілля, незважаючи на обстріл російських нацистів.
  • Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, розпочату Російською Федерацією проти України.
  • Російські окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 людей. Про це повідомляє політик Олексій Гончаренко.
  • Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України ще 15 військовим. Деяким з них – посмертно.

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