Минус один: под Волновахой сбили вражеский бомбардировщик

Истории подвигов

Сумские партизаны. Железнодорожники Руслан Аристархов и Артём Киселев без оружия, но с помощью смекалки захватили вражеский БТР и двух российских военных из экипажа. УЗ представит к награждению своих героев.

Слава Україні!