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Минус один: под Волновахой сбили вражеский бомбардировщик

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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3 марта, 11:54
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Пилоты этого самолета обстреливали гражданское население и инфраструктуру
В Донецкой области подбили российский СУ-34
В Донецкой области подбили российский СУ-34 / Фото: Коллаж: Сегодня

Подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха был сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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"Пилоты этого самолета осуществляли варварские бомбардировки гражданского населения и инфраструктуры города. Слава Украине! Мы победим", – написали в штабе.

Ситуация в Украине 3 марта

  • Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы. Тем временем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасающих действиях оккупантов почти 40 стран передали в Международный уголовный суд.
  • В Харькове от обстрела российских захватчиков пострадал собор, который выстоял во время Второй мировой войны.
  • Оккупанты бессильны против жизни и Украины. Под Одессой в бомбоубежище пара сыграла свадьбу, несмотря на обстрелы русских нацистов.
  • Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к матерям России. Он осудил войну, начатую Российской Федерацией против Украины.
  • Российские оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область). В результате вражеского обстрела погибли 8 человек. Об этом сообщает политик Алексей Гончаренко.
  • Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания Героя Украины еще 15 военным. Некоторым из них – посмертно.

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