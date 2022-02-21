Ми дізналися, яка ситуація з водою на окупованому Донбасі – ексклюзив

Журналісти сайту "Сьогодні" поспілкувалися із жителями Донецька

На Донбасі наразі немає проблем з водою. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 21 грудня у Донецьку у кранах проблем із водопостачанням немає. Але водночас тиск маленький.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що з водою на Донбасі?

Як розповіли сайту "Сьогодні" жителі Донецька, у місті вода у кранах є.

"Вода в кранах є. Тиск у трубах маленький. Непорушне правило – 25 великих пляшок води в коморі у запасі. І так з 2014 року, раз на тиждень виливаємо стару і набираємо свіжу", – розповів нам мешканець Донецька.

На Донбасі чоловіків масово відвозять до військкоматів

Станом на ранок 21 лютого на Донбасі ситуація трохи вщухла порівняно з попередніми днями. Але водночас всім чоловікам до 55 років роздали повістки та зобов'язали їхати у військкомат.

Репортери "Сьогодні" з'ясували, що зараз на Донеччині окупанти проводять повну мобілізацію.