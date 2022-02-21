Ми дізналися, яка ситуація з водою на окупованому Донбасі – ексклюзив

Станом на 21 грудня у Донецьку у кранах проблем із водопостачанням немає. Але водночас тиск маленький.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Що з водою на Донбасі?
Як розповіли сайту "Сьогодні" жителі Донецька, у місті вода у кранах є.
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"Вода в кранах є. Тиск у трубах маленький. Непорушне правило – 25 великих пляшок води в коморі у запасі. І так з 2014 року, раз на тиждень виливаємо стару і набираємо свіжу", – розповів нам мешканець Донецька.
На Донбасі чоловіків масово відвозять до військкоматів
Станом на ранок 21 лютого на Донбасі ситуація трохи вщухла порівняно з попередніми днями. Але водночас всім чоловікам до 55 років роздали повістки та зобов'язали їхати у військкомат.
Репортери "Сьогодні" з'ясували, що зараз на Донеччині окупанти проводять повну мобілізацію.
"Сьогодні у нас зранку тихіше, ніж останні 2-3 дні. На шахтах усім чоловікам до 55 років роздали повістки, зобов'язали їхати до військкомату. Робиться це в рамках оголошеної мобілізації. Повідомили, що якщо ухилятимуться – посадять. Якщо чесно, то ми заправили машину, і якщо чоловіка захочуть забрати воювати, то їдемо з Донецька всіма правдами-неправдами", – розповіла нам мешканка Донецька.
"Сидимо у військкоматі, чекаємо незрозуміло на яку машину, яка повезе незрозуміло куди. Повна мобілізація", – також розповів нам один із мешканців Донецька.
У мікрорайоні Заперевальний учора, 20 лютого, чітко чули вибухи, але долинали вони здалеку – саме з боку лінії фронту.
"Ходять деякі люди і пропонують їхати в Росію, але старі люди – від 85 до 91 року – там залишилися, в одному з під'їздів не хочуть їхати. Плюс бояться, що їхні квартири пограбують мародери. Також пішли такі чутки, що десь уже почали тинятися порожніми будинками", – розповіли донеччани журналістам "Сьогодні".
Також нам стало відомо, що у Донецьку на вулицях правоохоронці зупиняють машини та перевіряють документи. А люди у спеціальній військовій формі з російським акцентом запитують у водіїв, яким немає 55 років, чи були вони у військкоматах та чи отримували повістки.
Крім того, у місті Сніжне Донецької області чоловіків також насильно відправляють на війну.
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