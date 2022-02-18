"Ми всі здохнемо!" У Мережі показали, як школярки "ДНР" реагують на евакуацію (відео)

Дівчата розмовляли між собою та нецензурно висловлювалися

Школярі злякалися евакуації у "ДНР". Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі з'явилося відео, на якому показали, як школярі у "ДНР" реагують на евакуацію та сирени в ОРДЛО 18 лютого.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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На опублікованому записі можна побачити кілька школярок, які розмовляють між собою та нецензурно висловлюються щодо евакуації та сирен у "ДНР":

– Ми всі здохнемо!

– Є**ть, я здохну на*** в Іловайську.

– Побігли на танці!

– Та ми там здохнемо!

Обережно! На відео є нецензурна лексика

У Донецьку ввімкнули сирену цивільної оборони

В окупованому Донецьку після оголошення про евакуацію жінок та дітей запрацювала сирена цивільної оборони. Про це кореспондентові "Сьогодні" повідомили місцеві жителі.

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У центрі Донецька сирени о 16.27 перестали густи. Місцеві жителі кажуть, що, ймовірно, це було тестування сирен.

"Розцінюємо як пробу пера", – сказали сайту "Сьогодні".

У "ЛНР" та "ДНР" закликали жителів Донбасу їхати в Росію

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник слідом за Денисом Пушиліним також закликав мешканців Донбасу виїхати до Росії. Крім того, Пасічник закликав чоловіків брати до рук зброю.

Важливо зазначити, що причин для евакуації населення немає, тому що ніхто не планував наступати. МЗС України спростувало дані про наступальні операції або диверсії ЗСУ на хімвиробництві: Київ не проводить і не планує таких дій на Донбасі.

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