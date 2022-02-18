Обстріли тривають, а люди налякані: що зараз відбувається на Донбасі

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай розповів, що у багатьох будинках повністю зруйновані дахи від снарядів, що прилетіли

На Донбасі досі стріляють окупанти. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що станом на 18 лютого на Донбасі російські окупанти досі продовжують стріляти та лякати людей.

Про це Гайдай повідомив у прямому ефірі телеканалу "Україна 24".

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Яка зараз ситуація на Донбасі?

Як розповів Гайдай, 18 лютого він побував у Станиці Луганській, зокрема й у садочку, який постраждав під час масового обстрілу 17 лютого.

"Я поспілкувався із керівником садка. Поки знімав там, то почалися обстріли, літали снаряди. Ми також поїхали до житлових будинків, які постраждали під час вчорашнього обстрілу. Там є кілька будинків, у яких повністю зруйновані дахи від снарядів, що прилетіли", – зазначив Гайдай.

Він заявив, що, на жаль, обстріл триває, але водночас жодної паніки немає, всі працюють у штатному режимі.

"Але люди налякані та живуть зараз під постійними обстрілами у підвалах та укриттях", – сказав голова Луганської ОДА.

Він додав, що зараз російські окупанти часто пускають фейки.

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"Можу сказати, що з нашого боку немає обстрілів. Тому, що у них там відбувається, і які провокації вони готують – я поки що не можу сказати", – підсумував Гайдай.

Яка ситуація на Донбасі?

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