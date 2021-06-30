Доба на Донбасі. Бойовики вдарили з мінометів і отримали "отвєтку"

Обстріли з боку бойовиків посилилися. На щастя, загиблих і потерпілих серед бійців ЗСУ немає

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 29 червня, вони чотири рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Поблизу Невельського і Красногорівки противник застосовував міномети 120-го калібру.

і противник застосовував міномети 120-го калібру. Неподалік Луганського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У Луганській області українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

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У відповідь на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.

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З початку поточної доби, 30 червня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Золотого-4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети.

противник застосував ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Недалеко від населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

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Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики поранили українського військового.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією