Доба на Донбасі. Бойовики вдарили з мінометів і отримали "отвєтку"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 29 червня, вони чотири рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
- Поблизу Невельського і Красногорівки противник застосовував міномети 120-го калібру.
- Неподалік Луганського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- У Луганській області українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.
У відповідь на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.
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З початку поточної доби, 30 червня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
- Неподалік Золотого-4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети.
- Поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
- Недалеко від населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .
Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.
Нагадаємо, на Донбасі бойовики поранили українського військового.
Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:
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