Русский
$ 27,18
32,3
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

Доба на Донбасі. Бойовики вдарили з мінометів і отримали "отвєтку"

30 червня 2021 8:27

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Обстріли з боку бойовиків посилилися. На щастя, загиблих і потерпілих серед бійців ЗСУ немає

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 29 червня, вони чотири рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

  • Поблизу Невельського і Красногорівки противник застосовував міномети 120-го калібру.
  • Неподалік Луганського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • У Луганській області українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.
Реклама

У відповідь на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.

Читайте також: ЗСУ збили на Донбасі безпілотник бойовиків

З початку поточної доби, 30 червня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

  • Неподалік Золотого-4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети.
  • Поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Недалеко від населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Не пропусти!
Герой України в битві зі шведами Довбик: Не зможу заснути, ніч буде довга
Артем Довбик вивів Україну до чвертьфіналу Євро-2020
Реклама

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики поранили українського військового.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Бойовики зазнали великих втрат без єдиного пострілу ЗСУ: що сталося
Бойовики зазнали великих втрат без єдиного пострілу ЗСУ: що сталосяДонбас
Новий поїзд з'єднає Донецьку область і Дніпро –
Новий поїзд з'єднає Донецьку область і Дніпро – "Укрзалізниця"Транспорт
Донбас окупують батальйони геїв: Скабєєва здивувалася власній маячні (відео)
Донбас окупують батальйони геїв: Скабєєва здивувалася власній маячні (відео)Росія
Зеленський готовий повністю розірвати відносини з Донбасом: названо умову
Зеленський готовий повністю розірвати відносини з Донбасом: названо умовуВлада
Плакала, поки не почули сусіди. У Маріуполі горе-мати залишила на дві доби маленьку дочку
Плакала, поки не почули сусіди. У Маріуполі горе-мати залишила на дві доби маленьку дочкуДонбас
На Донбасі загинув український військовий
На Донбасі загинув український військовийДонбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти