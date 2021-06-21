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ЗСУ збили на Донбасі безпілотник бойовиків

21 червня 2021 8:02

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Ворожий БПЛА був успішно подавили засобами радіоелектронної боротьби в Луганській області – це ще одне порушення режиму припинення вогню

Українські бійці протистоять не тільки ворожим обстрілам, але і дронам, які бойовики запускають через кордон розмежування. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські бійці протистоять не тільки ворожим обстрілам, але і дронам, які бойовики запускають через кордон розмежування. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу окупанти Донбасу п'ять разів порушили режим припинення вогню – чотири рази обстрілювали позиції військовослужбовців операції Об'єднаних сил і один раз запустили безпілотник.

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Про це повідомили в пресцентрі ООС.

20 червня позиції українських захисників потрапили під обстріл:

  • в районі Старогнатівки – зі стрілецької зброї;
  • близько Травневого – з станкових протитанкових гранатометів;
  • поблизу Причепилівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • біля Новозванівки – з мінометів 120-го калібру.

На всі обстріли відкривався вогонь у відповідь.

Також в Луганській області зафіксували проліт ворожого дрона з перетином лінії розмежування – літальний апарат успішно подавили засобами радіоелектронної боротьби.

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Втрат серед українських захисників цього дня не було, а про всі порушення Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ за допомогою встановленого координаційного механізму.

Станом на 7:00 ранку 21 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", – зазначили в ООС.

Нагадаємо, що напередодні в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксували сім порушень режиму припинення вогню, зокрема під обстріл потрапив місцевий житель.

Крім того, в розвідці Міноборони України дізналися про нарощування російськими окупантами підготовки військ – від артилеристів до снайперів.

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А про втрати ЗСУ на Донбасі дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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