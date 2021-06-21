ЗСУ збили на Донбасі безпілотник бойовиків

Українські бійці протистоять не тільки ворожим обстрілам, але і дронам, які бойовики запускають через кордон розмежування. Фото: колаж "Сьогодні"
За минулу добу окупанти Донбасу п'ять разів порушили режим припинення вогню – чотири рази обстрілювали позиції військовослужбовців операції Об'єднаних сил і один раз запустили безпілотник.
Про це повідомили в пресцентрі ООС.
20 червня позиції українських захисників потрапили під обстріл:
- в районі Старогнатівки – зі стрілецької зброї;
- близько Травневого – з станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Причепилівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- біля Новозванівки – з мінометів 120-го калібру.
На всі обстріли відкривався вогонь у відповідь.
Також в Луганській області зафіксували проліт ворожого дрона з перетином лінії розмежування – літальний апарат успішно подавили засобами радіоелектронної боротьби.
Втрат серед українських захисників цього дня не було, а про всі порушення Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ за допомогою встановленого координаційного механізму.
Станом на 7:00 ранку 21 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", – зазначили в ООС.
Нагадаємо, що напередодні в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксували сім порушень режиму припинення вогню, зокрема під обстріл потрапив місцевий житель.
Крім того, в розвідці Міноборони України дізналися про нарощування російськими окупантами підготовки військ – від артилеристів до снайперів.
А про втрати ЗСУ на Донбасі дивіться у відеосюжеті:
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією