Сутки на Донбассе. Боевики ударили из минометов и получили "ответку"

Обстрелы со стороны боевиков усилились. К счастью, погибших и пострадавших среди бойцов ВСУ нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 29 июня, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи Невельского и Красногоровки противник применял минометы 120-го калибра.

и противник применял минометы 120-го калибра. Неподалеку Луганского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В Луганской области украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

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В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

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С начала текущих суток, 30 июня, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Золотого-4 противник применил ручные противотанковые гранатометы.

противник применил ручные противотанковые гранатометы. Вблизи Новоселовки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов.

враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, на Донбассе боевики ранили украинского военного.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией