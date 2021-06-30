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Сутки на Донбассе. Боевики ударили из минометов и получили "ответку"

30 июня 2021 8:27

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Обстрелы со стороны боевиков усилились. К счастью, погибших и пострадавших среди бойцов ВСУ нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 29 июня, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

  • Вблизи Невельского и Красногоровки противник применял минометы 120-го калибра.
  • Неподалеку Луганского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • В Луганской области украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.
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В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

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С начала текущих суток, 30 июня, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

  • Неподалеку Золотого-4 противник применил ручные противотанковые гранатометы.
  • Вблизи Новоселовки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов.
  • Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, на Донбассе боевики ранили украинского военного.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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