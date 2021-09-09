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На Донбасі не припиняються обстріли – поранені двоє бійців ЗСУ. Де йшли бої

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
9 вересня, 08:02
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Двоє українських військових отримали поранення і зараз перебувають у лікарні
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, попри оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 8 вересня, вони 11 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, були поранені двоє українських військових.

Про це повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Де йшли бої

  • У напрямку населених пунктів Опитне і Авдіївка російські найманці застосували міномети 120-го калібру по позиціях наших захисників.
  • Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
  • У районі населеного пункту Широкине окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
  • Також ворог здійснив прицільний обстріл з артилерії калібру 122 мм поблизу населених пунктів Кряківка і Старогнатівка.
  • Біля Золотого-4 збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил з ручних і станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • Крім того, на Луганщині зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотників типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
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З початку поточної доби, 9 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Міномет і 4 танки: ОБСЄ помітила військову техніку бойовиків на Донбасі

Спостерігачі з Організації з безпеки і співпраці в Європі помітили військову техніку бойовиків на окупованих територіях Донбасу. Йдеться про великокаліберний міномет, танки й БМП, які розмістили окупанти в Луганській та Донецькій області. Про це говориться в звіті СММ ОБСЄ.

  • ОБСЄ зафіксувала міномет, розміщений в порушення ліній відведення у
  • непідконтрольному уряду районі Луганської області. Йдеться про міномет "Сани" 120-го калібру. Його помітив безпілотник ОБСЄ біля Сентянівки.
  • Також за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння, бойовики розмістили 4 танки на полігоні в непідконтрольному уряду районі Донецької області. Імовірно це танки Т-64 або Т-72. Їх помітив патруль на полігоні поблизу н.п. Тернове.
  • Крім того, бойовики розміщують на Донбасі броньовані машини. Три БМП помітив патруль ОБСЄ поблизу н. п. Довге в Луганській області.
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Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував із забороненого важкого озброєння.

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