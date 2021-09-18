На Донбасі бойовики завдали втрат ЗСУ, але нарвалися на удар у відповідь

На фронті не вщухають ворожі обстріли. За минулу добу бойовики 7 разів атакували позиції української армії, внаслідок чого двоє бійців отримали поранення.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.
Де стріляли окупанти:
- поблизу населеного пункту Піски противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру;
- в районі Павлополя російські найманці двічі атакували з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Катеринівки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- в районі Зайцевого окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем і здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.
Військові також помітили в Луганській області проліт ворожого безпілотника "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"У результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь", – заявили в ООС.
Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ
- 10 вересня внаслідок ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє отримали поранення.
- 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми.
- 12 вересня – один загиблий і троє поранених.
- 13 вересня – загинув один український військовослужбовець.
- 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений.
Наш військовий кореспондент Єгор Логінов пояснив, із чим пов'язано загострення ситуації на Донбасі. За його словами, експерти називають кілька причин такої ескалації.
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