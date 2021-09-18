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На Донбасі бойовики завдали втрат ЗСУ, але нарвалися на удар у відповідь

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 вересня, 07:58
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Противник застосовував заборонене озброєння – в ООС розповіли, де йшли бої і з чого стріляли окупанти
Бойовики обстріляли ЗСУ, у наших втрати. Колаж "Сьогодні"
Бойовики обстріляли ЗСУ, у наших втрати. Колаж "Сьогодні"

На фронті не вщухають ворожі обстріли. За минулу добу бойовики 7 разів атакували позиції української армії, внаслідок чого двоє бійців отримали поранення.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

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Де стріляли окупанти:

  • поблизу населеного пункту Піски противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру;
  • в районі Павлополя російські найманці двічі атакували з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • поблизу Катеринівки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
  • в районі Зайцевого окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем і здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.

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"У результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь", – заявили в ООС.

Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ

  • 10 вересня внаслідок ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє отримали поранення.
  • 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми.
  • 12 вересня – один загиблий і троє поранених.
  • 13 вересня – загинув один український військовослужбовець.
  • 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений.

Наш військовий кореспондент Єгор Логінов пояснив, із чим пов'язано загострення ситуації на Донбасі. За його словами, експерти називають кілька причин такої ескалації.

Читайте також в статті "Сьогодні", чи може ескалація на фронті призвести до великої війни з Росією.

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