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На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ: загинув український військовий

8 серпня 2021 9:18

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В результаті ворожих обстрілів ще двоє українських захисників отримали поранення

На Донбасі не вщухають обстріли. Фото: facebook.com93OMBr

На Донбасі не вщухають обстріли. Фото: facebook.com93OMBr

За минулу добу, 7 серпня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Загинув український військовий, ще двоє захисників отримали поранення, один з них зараз перебуває у важкому стані.

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Про це повідомляє прес-служба ООС.

Де стріляли бойовики:

  • в напрямку селища Піски (з протитанкових ракетних комплексів);
  • поблизу населеного пункту Шуми (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї);
  • неподалік Невельського (з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї);
  • в напрямку Кримського (з станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів);
  • біля Золотого-4 (з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, стрілецької зброї).

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

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Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли житловий сектор і поранили мирного жителя. Зокрема, російські найманці обстріляли приватний сектор в Дослідному і Мар'їнці, місцевий житель постраждав. Військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

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Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував з забороненого важкого озброєння.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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