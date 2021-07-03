Ситуація на Донбасі. Бойовики вдарили по мирних жителях

Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 2 липня, вони двічі обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм і мінометів 120-го калібру.
Всього окупанти 19 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
- В районі Золотого-4 ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру.
- Поблизу населеного пункту Гнутове окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.
- Неподалік Авдіївки противник 5 разів вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
- У напрямку населеного пункту Піски російські окупанти здійснювали обстріли з мінометів 82-го калібру.
- Біля Старогнатівки ворог тричі обстрілював українських захисників з артилерійських систем калібру 122 мм і озброєння БМП-1.
- В районі Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- Поблизу Красногорівки російські найманці здійснювали обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Неподалік Кам'янки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
- Крім того, у Луганській області українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".
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З початку поточної доби, 3 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Ворог відкривав вогонь поблизу Невельського з мінометів 120-го калібру.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .
Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.
Нагадаємо, на Донбасі бойовики поранили українського військового.
Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією