Ситуація на Донбасі. Бойовики вдарили по мирних жителях

Обстріли з боку бойовиків посилилися. На щастя, загиблих і потерпілих серед бійців ЗСУ немає

Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 2 липня, вони двічі обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм і мінометів 120-го калібру.

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Всього окупанти 19 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

В районі Золотого-4 ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру.

ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру. Поблизу населеного пункту Гнутове окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.

окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Авдіївки противник 5 разів вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

противник 5 разів вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. У напрямку населеного пункту Піски російські окупанти здійснювали обстріли з мінометів 82-го калібру.

російські окупанти здійснювали обстріли з мінометів 82-го калібру. Біля Старогнатівки ворог тричі обстрілював українських захисників з артилерійських систем калібру 122 мм і озброєння БМП-1.

ворог тричі обстрілював українських захисників з артилерійських систем калібру 122 мм і озброєння БМП-1. В районі Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Красногорівки російські найманці здійснювали обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

російські найманці здійснювали обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Кам'янки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, у Луганській області українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

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З початку поточної доби, 3 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Ворог відкривав вогонь поблизу Невельського з мінометів 120-го калібру.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

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Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики поранили українського військового.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією