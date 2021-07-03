Русский
$ 27,38
32,52
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

Ситуація на Донбасі. Бойовики вдарили по мирних жителях

3 липня 2021 8:43

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Обстріли з боку бойовиків посилилися. На щастя, загиблих і потерпілих серед бійців ЗСУ немає

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 2 липня, вони двічі обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм і мінометів 120-го калібру.

Реклама

Всього окупанти 19 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

  • В районі Золотого-4 ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру.
  • Поблизу населеного пункту Гнутове окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.
  • Неподалік Авдіївки противник 5 разів вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
  • У напрямку населеного пункту Піски російські окупанти здійснювали обстріли з мінометів 82-го калібру.
  • Біля Старогнатівки ворог тричі обстрілював українських захисників з артилерійських систем калібру 122 мм і озброєння БМП-1.
  • В районі Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • Поблизу Красногорівки російські найманці здійснювали обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • Неподалік Кам'янки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • Крім того, у Луганській області українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Читайте також: ЗСУ збили на Донбасі безпілотник бойовиків

З початку поточної доби, 3 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Ворог відкривав вогонь поблизу Невельського з мінометів 120-го калібру.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Не пропусти!
Скандал на англійському ТБ: карту України на формі збірної порівняли з брудною плямою
Реклама

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики поранили українського військового.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Росія розгорнула ракети і може вдарити по Україні" – чи закінчаться навчання НАТО війною?Влада
Цих
Цих "зайчиків" там точно не буде: Рєзніков про участь бойовиків у "нормандському форматі"Влада
Зеленський готовий повністю розірвати відносини з Донбасом: названо умову
Зеленський готовий повністю розірвати відносини з Донбасом: названо умовуВлада
Військові РФ накрили Красногорівку з артилерії: фото з місця обстрілу
Військові РФ накрили Красногорівку з артилерії: фото з місця обстрілуДонбас
На Донбасі знову було гаряче: де стріляли бойовики
На Донбасі знову було гаряче: де стріляли бойовикиДонбас
На Донбасі загинув український військовий
На Донбасі загинув український військовийДонбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти