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Ситуация на Донбассе. Боевики ударили по мирным жителям

3 июля 2021 8:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Обстрелы со стороны боевиков усилились. К счастью, погибших и пострадавших среди бойцов ВСУ нет

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 2 июля, они дважды обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра.

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Всего оккупанты 19 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

  • В районе Золотого-4 враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра.
  • Вблизи населенного пункта Гнутово оккупанты трижды открывали огонь из минометов 120-го калибра.
  • Неподалеку Авдеевки противник 5 раз вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
  • В направлении населенного пункта Пески российские оккупанты осуществляли обстрелы из минометов 82-го калибра.
  • У Старогнатовки враг трижды обстреливал украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения БМП-1.
  • В районе Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Вблизи Красногоровки российские наемники осуществляли обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Неподалеку Каменки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Кроме того, в Луганской области украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

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С начала текущих суток, 3 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Враг открывал огонь вблизи Невельского из минометов 120-го калибра.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, на Донбассе боевики ранили украинского военного.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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