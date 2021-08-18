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На Донбасі бойовики влаштували нові провокації на передовій – поранений військовий

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
18 серпня, 08:24
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На Донбасі тривають обстріли. Бійця ЗСУ оперативно доставили до медичного закладу
На Донбасі не вщухають обстріли. Фото: facebook.com93OMBr
На Донбасі не вщухають обстріли. Фото: facebook.com93OMBr

На Донбасі внаслідок ворожого вогню поранений український військовий. Він знаходиться в лікувальному закладі. Стан здоров'я пораненого – задовільний.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

За минулу добу, 17 серпня, бойовики 11 раз порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

  • Поблизу Причепилівки противник двічі обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї.
  • У напрямку населеного пункту Водяне, що у Донецька, збройні формування РФ застосовували міномети 120-го калібру.
  • Біля селища Піски ворог тричі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • Неподалік Новолуганського окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
  • В районі Золотого-4 російські найманці тричі вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
  • Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

У відповідь на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

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Станом на 7:00 ранку 18 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у частині Донецької та Луганської областей.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував із забороненого важкого озброєння.

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Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

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18 серпня 1991. День так званого “путчу”. Заколотники ГКЧП оголосили надзвичайний стан і скасували Декларацію про державний суверенітет України…

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