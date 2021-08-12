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На Донбасі знову обстріли – важко поранений український захисник

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
12 серпня, 17:44
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На Донбасі тривають обстріли. Бійця ЗСУ оперативно доставили до медичного закладу
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі протягом поточної доби, 12 серпня, бойовики здійснили два обстріли. Внаслідок ворожого вогню поранений український військовий. Він перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров'я воїна – середньої тяжкості.

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Про це повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Зазначається, що ворог вів вогонь поблизу селища Піски зі станкових протитанкових гранатометів. А неподалік Новомихайлівки противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у частині Донецької та Луганської областей.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував із забороненого важкого озброєння.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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