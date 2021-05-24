Русский
$ 27,46
33,48
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

На Донбасі не вщухають обстріли – поранено бійця ЗСУ

24 травня, 07:41

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Бойовики продовжують порушувати перемир'я, зі штабу ООС повідомляють про пораненого військового – де стріляли окупанти

На Донбасі знову неспокійно

На Донбасі знову неспокійно / Фото: Минобороны Украины

На Донбасі внаслідок ворожого вогню український захисник отримав осколкове поранення. Його оперативно доставили до лікувального закладуі надали належну медичну допомогу. Стан його здоров'я – задовільний.

Реклама

Крім того, за минулу добу, 23 травня, бойовики шість разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Так, неподалік Авдіївки противник використовував міномети 120-го калібру, а біля населеного пункту Новгородське – міномети 82-го калібру і ручні протитанкові гранатомети.

Поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети і станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.

У районі населеного пункту Старогнатівка бойовики двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Реклама

Відомо, що на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.

В тренді
Напилися до нестями – в Івано-Франківську госпіталізували дітей
Діти отруїлися алкоголем. фото Суспільне.Карпати
В тренді
У Луцьку зупинилося оглядове колесо – люди опинилися в пастці
В тренді
На Донбасі загострення – бойовики обстріляли житловий будинок, ЗСУ зазнали втрат
За минулу добу зафіксовано 12 порушень режиму тиші. Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

З початку поточної доби, 24 травня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Невельського ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, на Донбасі підірвався автомобіль української армії.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Україно, йди-но ти в ж*пу": розсерджена мати з дітьми викинула паспорт (відео)Україна
Американці приїхали на Донбас: побачили руїни Широкиного і катери РФ (фото)
Американці приїхали на Донбас: побачили руїни Широкиного і катери РФ (фото)Донбас
"Я вражена, як ви захищаєте громадян": прем'єр Естонії приїхала на Донбас (фото)Донбас
Снайпер бойовиків вбив українського військового: фото і ім'я бійця
Снайпер бойовиків вбив українського військового: фото і ім'я бійцяДонбас
Як закінчити війну на Донбасі? Данілов дав Путіну пораду
Як закінчити війну на Донбасі? Данілов дав Путіну порадуВлада
ТКГ домовилася розблокувати роботу двох КПВВ на Донбасі
ТКГ домовилася розблокувати роботу двох КПВВ на ДонбасіДонбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти