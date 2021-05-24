На Донбасі не вщухають обстріли – поранено бійця ЗСУ

Бойовики продовжують порушувати перемир'я, зі штабу ООС повідомляють про пораненого військового – де стріляли окупанти

На Донбасі знову неспокійно / Фото: Минобороны Украины

На Донбасі внаслідок ворожого вогню український захисник отримав осколкове поранення. Його оперативно доставили до лікувального закладуі надали належну медичну допомогу. Стан його здоров'я – задовільний.

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Крім того, за минулу добу, 23 травня, бойовики шість разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Так, неподалік Авдіївки противник використовував міномети 120-го калібру, а біля населеного пункту Новгородське – міномети 82-го калібру і ручні протитанкові гранатомети.

Поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети і станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.

У районі населеного пункту Старогнатівка бойовики двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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Відомо, що на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

З початку поточної доби, 24 травня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Невельського ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, на Донбасі підірвався автомобіль української армії.

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