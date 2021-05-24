На Донбассе не утихают обстрелы – ранен боец ВСУ

Боевики продолжают нарушать перемирие, из штаба ООС сообщают о раненом военном – где стреляли оккупанты

На Донбассе снова неспокойно / Фото: Минобороны Украины

На Донбассе в результате вражеского огня украинский защитник получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

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Кроме того, за минувшие сутки, 23 мая, боевики шесть раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Так, неподалеку Авдеевки противник использовал минометы 120-го калибра, а у населенного пункта Новгородское – минометы 82-го калибра и ручные противотанковые гранатометы.

Вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а возле Светлодарска – еще и автоматические станковые гранатометы.

В районе населенного пункта Старогнатовка боевики дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Известно, что на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 24 мая, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Невельского враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, на Донбассе подорвался автомобиль украинской армии.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией