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На Донбасі не замовкають постріли. За добу бойовики 14 разів відкривали вогонь

4 липня 2021 9:04

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Обстріли з боку бойовиків не припиняються. На щастя, загиблих і постраждалих серед бійців ЗСУ немає

У відповідь на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.

У відповідь на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. / Фото: Минобороны Украины

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 3 липня, вони 14 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

  • Поблизу Невельського збройні формування РФ тричі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.
  • У районі населеного пункту Чермалик окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Неподалік Опитного противник обстрілював наші позиції з протитанкових ракетних комплексів.
  • Поблизу Золотого-4 російські найманці тричі застосовували станкові протитанкові і автоматичні станкові гранатомети.
  • У районі Новотошківського ворог здійснював обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • Поблизу Світлодарська окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • Недалеко від населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
  • У напрямку населеного пункту Катеринівка ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
  • Неподалік Авдіївки противник вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
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З початку поточної доби, 4 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

  • Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
  • А біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У відповідь на ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

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Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики поранили українського військового.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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