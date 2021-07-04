На Донбасі не замовкають постріли. За добу бойовики 14 разів відкривали вогонь

Обстріли з боку бойовиків не припиняються. На щастя, загиблих і постраждалих серед бійців ЗСУ немає

У відповідь на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. / Фото: Минобороны Украины

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 3 липня, вони 14 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Поблизу Невельського збройні формування РФ тричі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

збройні формування РФ тричі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру. У районі населеного пункту Чермалик окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Опитного противник обстрілював наші позиції з протитанкових ракетних комплексів.

противник обстрілював наші позиції з протитанкових ракетних комплексів. Поблизу Золотого-4 російські найманці тричі застосовували станкові протитанкові і автоматичні станкові гранатомети.

російські найманці тричі застосовували станкові протитанкові і автоматичні станкові гранатомети. У районі Новотошківського ворог здійснював обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

ворог здійснював обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Недалеко від населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Водяного , що на Приазов'ї, окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

, що на Приазов'ї, окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Катеринівка ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Неподалік Авдіївки противник вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

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З початку поточної доби, 4 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Водяного , що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. А біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У відповідь на ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

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Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики поранили українського військового.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією