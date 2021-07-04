На Донбасі не замовкають постріли. За добу бойовики 14 разів відкривали вогонь

У відповідь на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. / Фото: Минобороны Украины
На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 3 липня, вони 14 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
- Поблизу Невельського збройні формування РФ тричі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.
- У районі населеного пункту Чермалик окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
- Неподалік Опитного противник обстрілював наші позиції з протитанкових ракетних комплексів.
- Поблизу Золотого-4 російські найманці тричі застосовували станкові протитанкові і автоматичні станкові гранатомети.
- У районі Новотошківського ворог здійснював обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
- Поблизу Світлодарська окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- Недалеко від населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
- Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
- У напрямку населеного пункту Катеринівка ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
- Неподалік Авдіївки противник вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
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З початку поточної доби, 4 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
- Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
- А біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У відповідь на ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .
Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.
Нагадаємо, на Донбасі бойовики поранили українського військового.
Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:
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