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На Донбассе не замолкают выстрелы. За сутки боевики 14 раз открывали огонь

4 июля 2021 9:04

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Обстрелы со стороны боевиков не прекращаются. К счастью, погибших и пострадавших среди бойцов ВСУ нет

В ответ на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

В ответ на обстрелы противника наши защитники открывали огонь. / Фото: Минобороны Украины

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 3 июля, они 14 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

  • Вблизи Невельского вооруженные формирования РФ трижды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.
  • В районе населенного пункта Чермалык оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
  • Неподалеку Опытного противник обстреливал наши позиции с противотанковых ракетных комплексов.
  • Вблизи Золотого-4 российские наемники трижды применяли станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.
  • В районе Новотошковского враг осуществлял обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Вблизи Светлодарска оккупанты вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.
  • В направлении населенного пункта Екатериновка враг применял станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
  • Неподалеку Авдеевки противник вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
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С начала текущих суток, 4 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

  • Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
  • А возле Авдеевки враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В ответ на вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, на Донбассе боевики ранили украинского военного.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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