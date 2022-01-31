На Донбасі окупанти обстріляли Світлодарськ: поранено місцевого жителя

Чоловіка госпіталізували до міської лікарні. Загарбники вкотре відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей

Окупанти знову відкрили вогонь по Світлодарську. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 31 січня, близько 11.30 окупанти обстріляли околиці Світлодарська Донецької області. В результаті поранено місцевого жителя.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Деталі

Збройні формування Російської Федерації у напрямку тимчасово окупованого селища Лозове відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік Світлодарська.

Внаслідок ворожого обстрілу мешканець міста Світлодарськ 1953 року народження, який рибалив у районі Вуглегірського водосховища, отримав вогнепальне кульове наскрізне поранення м'яких тканин правого стегна. Чоловіка госпіталізували до міської лікарні.

"Загарбники в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та ще раз підтвердили своє цинічне та байдуже ставлення до життя і здоров'я мирних жителів Донбасу", – додали у штабі ООС.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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