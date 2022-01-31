На Донбассе оккупанты обстреляли Светлодарск: ранен местный житель

Мужчину госпитализировали в городскую больницу. Захватчики в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей

Оккупанты снова открыли огонь по Светлодарску. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 31 января, около 11:30 оккупанты обстреляли окрестности Светлодарска Донецкой области. В результате ранен местный житель.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Вооруженные формирования Российской Федерации по направлению временно оккупированного поселка Лозовое открыли огонь из стрелкового оружия в сторону Светлодарска.

В результате вражеского обстрела житель города Светлодарск 1953 года рождения, который рыбачил в районе Углегорского водохранилища, получил огнестрельное шаровое сквозное ранение мягких тканей правого бедра. Мужчину госпитализировали в городскую больницу.

"Захватчики в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и еще раз подтвердили свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса", – добавили в штабе ООС.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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