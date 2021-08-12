На Донбасі відкриють КПВВ "Оленівка": як буде працювати

КПВВ "Оленівка" знаходиться на одному дорожньому коридорі з українським КПВВ "Новотроїцьке"

Жителі ОРДЛО змушені долати значні відстані до КПВВ пішки. Фото: facebook.com/GpkGovBY

На Донбасі окупанти завтра, 13 серпня, відновлять рух через пункт пропуску "Оленівка". Він суміжний з КПВВ "Новотроїцьке".

Реклама

Як повідомляють "Новини Донбасу", перетнути лінію розмежування можна буде з 9:00 до 16:30.

Що потрібно для виїзду з окупованої території

Для виїзду з окупованої території необхідно мати реєстрацію на підконтрольній території України, також необхідно заздалегідь отримати так званий дозвіл "міжвідомчого штабу ДНР".

необхідно мати реєстрацію на підконтрольній території України, також необхідно заздалегідь отримати так званий дозвіл "міжвідомчого штабу ДНР". Крім цього, при в'їзді на окуповані території потрібно заповнити бланк-згоду "на напрям в стаціонарне відділення установи охорони здоров'я для проведення обстеження" або здати експрес-тест на COVID-19 за близько 730 гривень (1900 рублів). Результати тесту можна отримати протягом 15 хвилин.

потрібно заповнити бланк-згоду "на напрям в стаціонарне відділення установи охорони здоров'я для проведення обстеження" або здати експрес-тест на COVID-19 за близько 730 гривень (1900 рублів). Результати тесту можна отримати протягом 15 хвилин. При цьому в'їжджаючим рекомендують подбати про наявність російських рублів, оскільки обмінних пунктів на КПП "Оленівка" немає.

Так, у разі отримання негативного тесту на COVID-19 необхідно дати згоду на 14-денну самоізоляцію, а при позитивному – людей направляють в лікарняний стаціонар.

Читайте також:

На КПВВ на Донбасі з'явиться безкоштовний транспорт: що відомо

Що потрібно для в'їзду на підконтрольну Україні територію через КПВВ

При в'їзді на підконтрольну Україні територію через КПВВ необхідно здавати тест на антиген коронавірусу і встановлювати мобільний додаток "Вдома", який контролює самоізоляцію.

необхідно здавати тест на антиген коронавірусу і встановлювати мобільний додаток "Вдома", який контролює самоізоляцію. Термін самоізоляції становить 10 днів і починається через 72 години з моменту перетину КПВВ.

Якщо людина отримала негативний результат на COVID-19 , то йти на самоізоляцію не потрібно.

, то йти на самоізоляцію Крім того, самоізоляція достроково припиняється в разі отримання негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який проведено після перетину КПВВ.

Самоізоляції також можна уникнути в разі отримання повного курсу щеплень від COVID-19 вакцинами, схваленими ВООЗ.

Українські прикордонники звертають увагу, що не братимуть до уваги вакцинацію препаратом "Супутник V", тому що вона не включена в список рекомендованих ВООЗ.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон частини Донецької та Луганської областей. Це сталося після того, як у березні Росією був окупований Крим.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна виглядає неоголошеною. Водночас світова спільнота: Євросоюз, Сполучені Штати і багатьох інших країн засуджує агресивні дії РФ і не визнає окупації Криму. Проти окупантів запровадили безліч санкцій.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку, а також направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" відновлює курсування електропоїздів на Донбасі.

Також нагадаємо, жителів ОРДЛО не штрафуватимуть за незаконний перетин українського кордону з Росії.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: