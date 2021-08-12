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На Донбасі відкриють КПВВ "Оленівка": як буде працювати

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
12 серпня, 13:40
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КПВВ "Оленівка" знаходиться на одному дорожньому коридорі з українським КПВВ "Новотроїцьке"
Жителі ОРДЛО змушені долати значні відстані до КПВВ пішки. Фото: facebook.com/GpkGovBY
Жителі ОРДЛО змушені долати значні відстані до КПВВ пішки. Фото: facebook.com/GpkGovBY

На Донбасі окупанти завтра, 13 серпня, відновлять рух через пункт пропуску "Оленівка". Він суміжний з КПВВ "Новотроїцьке".

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Як повідомляють "Новини Донбасу", перетнути лінію розмежування можна буде з 9:00 до 16:30.

Що потрібно для виїзду з окупованої території

  • Для виїзду з окупованої території необхідно мати реєстрацію на підконтрольній території України, також необхідно заздалегідь отримати так званий дозвіл "міжвідомчого штабу ДНР".
  • Крім цього, при в'їзді на окуповані території потрібно заповнити бланк-згоду "на напрям в стаціонарне відділення установи охорони здоров'я для проведення обстеження" або здати експрес-тест на COVID-19 за близько 730 гривень (1900 рублів). Результати тесту можна отримати протягом 15 хвилин.
  • При цьому в'їжджаючим рекомендують подбати про наявність російських рублів, оскільки обмінних пунктів на КПП "Оленівка" немає.
  • Так, у разі отримання негативного тесту на COVID-19 необхідно дати згоду на 14-денну самоізоляцію, а при позитивному – людей направляють в лікарняний стаціонар.

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Що потрібно для в'їзду на підконтрольну Україні територію через КПВВ

  • При в'їзді на підконтрольну Україні територію через КПВВ необхідно здавати тест на антиген коронавірусу і встановлювати мобільний додаток "Вдома", який контролює самоізоляцію.
  • Термін самоізоляції становить 10 днів і починається через 72 години з моменту перетину КПВВ.
  • Якщо людина отримала негативний результат на COVID-19, то йти на самоізоляцію не потрібно.
  • Крім того, самоізоляція достроково припиняється в разі отримання негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який проведено після перетину КПВВ.
  • Самоізоляції також можна уникнути в разі отримання повного курсу щеплень від COVID-19 вакцинами, схваленими ВООЗ.

Українські прикордонники звертають увагу, що не братимуть до уваги вакцинацію препаратом "Супутник V", тому що вона не включена в список рекомендованих ВООЗ.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон частини Донецької та Луганської областей. Це сталося після того, як у березні Росією був окупований Крим.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна виглядає неоголошеною. Водночас світова спільнота: Євросоюз, Сполучені Штати і багатьох інших країн засуджує агресивні дії РФ і не визнає окупації Криму. Проти окупантів запровадили безліч санкцій.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку, а також направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.
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Раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" відновлює курсування електропоїздів на Донбасі.

Також нагадаємо, жителів ОРДЛО не штрафуватимуть за незаконний перетин українського кордону з Росії.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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