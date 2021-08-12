На Донбассе откроют КПВВ "Еленовка": как будет работать

КПВВ "Еленовка" находится на одном дорожном коридоре с украинским КПВВ "Новотроицкое"

Жители ОРДЛО вынуждены преодолевать значительные расстояния до КПВВ пешком. Фото: facebook.com/GpkGovBY

На Донбассе оккупанты завтра, 13 августа, возобновят движение через пункт пропуска "Еленовка". Он смежен с КПВВ "Новотроицкое".

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Как сообщают "Новости Донбасса", пересечь линию разграничения можно будет с 9:00 до 16:30.

Что нужно для выезда с оккупированной территории

Для выезда с оккупированной территории необходимо иметь регистрацию на подконтрольной территории Украины, также необходимо заранее получить так называемое разрешение "межведомственного штаба ДНР".

необходимо иметь регистрацию на подконтрольной территории Украины, также необходимо заранее получить так называемое разрешение "межведомственного штаба ДНР". Кроме этого, при въезде на оккупированные территории нужно заполнить бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования или сдать экспресс-тест на COVID-19 за около 730 гривен. Результаты теста можно получить в течение 15 минут.

нужно заполнить бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования или сдать экспресс-тест на COVID-19 за около 730 гривен. Результаты теста можно получить в течение 15 минут. При этом въезжающим рекомендуют позаботиться о наличии российских рублей, поскольку обменных пунктов на КПП "Еленовка" нет.

Так, в случае получения отрицательного теста на COVID-19 необходимо дать согласие на 14-дневную самоизоляцию, а при положительном – людей направляют в больничный стационар.

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Что нужно для въезда на подконтрольную Украине территорию через КПВВ

При въезде на подконтрольную Украине территорию через КПВВ необходимо сдавать тест на антиген коронавируса и устанавливать мобильное приложение "Вдома", которое контролирует самоизоляцию.

необходимо сдавать тест на антиген коронавируса и устанавливать мобильное приложение "Вдома", которое контролирует самоизоляцию. Срок самоизоляции составляет 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения КПВВ.

Если человек получил отрицательный результат на COVID-19 , то идти на самоизоляцию не нужно.

, то идти на самоизоляцию Кроме того, самоизоляция досрочно прекращается в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, что проведенный после пересечения КПВВ.

Самоизоляции также можно избежать в случае получение полного курса прививок от COVID-19 вакцинами, одобренными ВОЗ.

Украинские пограничники обращают внимание, что не будут принимать во внимание вакцинацию препаратом "Спутник V", потому что она не включена в список рекомендованных ВОЗ.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте Россией был оккупирован Крым.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждает агрессивные действия РФ и не признает оккупацию Крыма. На оккупантов наложили множество санкций.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети.

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Ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" восстанавливает курсирование электропоездов на Донбассе.

Также напомним, жителей ОРДЛО не будут штрафовать за незаконное пересечение украинской границы из России.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: