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На Донбассе откроют КПВВ "Еленовка": как будет работать

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
12 августа, 13:40
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КПВВ "Еленовка" находится на одном дорожном коридоре с украинским КПВВ "Новотроицкое"
Жители ОРДЛО вынуждены преодолевать значительные расстояния до КПВВ пешком. Фото: facebook.com/GpkGovBY
Жители ОРДЛО вынуждены преодолевать значительные расстояния до КПВВ пешком. Фото: facebook.com/GpkGovBY

На Донбассе оккупанты завтра, 13 августа, возобновят движение через пункт пропуска "Еленовка". Он смежен с КПВВ "Новотроицкое".

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Как сообщают "Новости Донбасса", пересечь линию разграничения можно будет с 9:00 до 16:30.

Что нужно для выезда с оккупированной территории

  • Для выезда с оккупированной территории необходимо иметь регистрацию на подконтрольной территории Украины, также необходимо заранее получить так называемое разрешение "межведомственного штаба ДНР".
  • Кроме этого, при въезде на оккупированные территории нужно заполнить бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования или сдать экспресс-тест на COVID-19 за около 730 гривен. Результаты теста можно получить в течение 15 минут.
  • При этом въезжающим рекомендуют позаботиться о наличии российских рублей, поскольку обменных пунктов на КПП "Еленовка" нет.
  • Так, в случае получения отрицательного теста на COVID-19 необходимо дать согласие на 14-дневную самоизоляцию, а при положительном – людей направляют в больничный стационар.

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Что нужно для въезда на подконтрольную Украине территорию через КПВВ

  • При въезде на подконтрольную Украине территорию через КПВВ необходимо сдавать тест на антиген коронавируса и устанавливать мобильное приложение "Вдома", которое контролирует самоизоляцию.
  • Срок самоизоляции составляет 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения КПВВ.
  • Если человек получил отрицательный результат на COVID-19, то идти на самоизоляцию не нужно.
  • Кроме того, самоизоляция досрочно прекращается в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, что проведенный после пересечения КПВВ.
  • Самоизоляции также можно избежать в случае получение полного курса прививок от COVID-19 вакцинами, одобренными ВОЗ.

Украинские пограничники обращают внимание, что не будут принимать во внимание вакцинацию препаратом "Спутник V", потому что она не включена в список рекомендованных ВОЗ.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте Россией был оккупирован Крым.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждает агрессивные действия РФ и не признает оккупацию Крыма. На оккупантов наложили множество санкций.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети.
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Ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" восстанавливает курсирование электропоездов на Донбассе.

Также напомним, жителей ОРДЛО не будут штрафовать за незаконное пересечение украинской границы из России.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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