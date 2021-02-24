На Донбасі під Пісками поранено українського військового

На Донбасі збройні формування Російської Федерації у вівторок, 23 лютого, обстріляли позиції Збройних сил України під Пісками. Внаслідок снайперського вогню поранено українського військовослужбовця.

Реклама

Про це йдеться в повідомленні оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

Військового оперативно доставили в госпіталь, де йому надається необхідна медична допомога.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

Щодо дій збройних формувань Росії і її найманців вже повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування.

Реклама

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, Росія нещодавно перекинула на Донбас додатковий підрозділ снайперів.

22 лютого внаслідок ворожих обстрілів біля Авдіївки один військовослужбовець загинув, ще один отримав осколкові поранення.

.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама