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На Донбасі під Пісками поранено українського військового

24 лютого, 02:07

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Бійця госпіталізовано

На Донбасі збройні формування Російської Федерації у вівторок, 23 лютого, обстріляли позиції Збройних сил України під Пісками. Внаслідок снайперського вогню поранено українського військовослужбовця.

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Про це йдеться в повідомленні оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

Військового оперативно доставили в госпіталь, де йому надається необхідна медична допомога.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

Щодо дій збройних формувань Росії і її найманців вже повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування.

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Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, Росія нещодавно перекинула на Донбас додатковий підрозділ снайперів.

22 лютого внаслідок ворожих обстрілів біля Авдіївки один військовослужбовець загинув, ще один отримав осколкові поранення.

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Росія Донбас снайпер ВСУ бойовики поранені обстріли Піски
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